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Как сообщает РИА Новости, Министерство обороны России опубликовало видеозапись с пленными украинскими бойцами. В данном видеоролике можно увидеть, как пленные бойцы ВСУ рассказывают, что командование их бросило на позициях. Также украинские военнопленные в очень грубой форме отзываются об украинском президенте Владимире Зеленском.

Военнопленный украинский боец по имени Николай Пономаренко заявил, что может похвалить Владимира Зеленского только за его актерские способности, но никак не за его президентскую деятельность. Мужчина громогласно отозвался о президенте Украины: «Не марионетка – шавка! Вот, так даже будет лучше», – заявил военнопленный.

Другой пленный украинский солдат по имени Богдан Семенчук рассказал, что украинское командование кинуло его подразделение в качестве «пушечного мяса».

Пленные бойцы ВСУ также заявили, что их командование ни разу не появилось на передовой. Бойцы были предоставлены сами себе. Их бросили на произвол судьбы.

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