Как сообщает Министерство обороны Российской Федерации в своем Telegram-канале, на территории Донецкой Народной Республики подразделения вооруженных сил России смогли развить успешные наступательные действия в направлении населенного пункта Соль.

Сообщается, что в наступательных действиях принимают участие штурмовые отряды в тесном контакте с подразделениями ВДВ ВС РФ, армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерийскими расчетами. В результате наступательных действий было ликвидировано около 70 военнослужащих украинской армии, один танк, пять бронемашин и четыре легковых автомобиля ВСУ.

Также отмечается, что на Купянском направлении российская авиация совместно с артиллеристами ЗВО смогли поразить украинские подразделения 14-й механизированной бригады и 103-й бригады территориальной обороны. Позиции украинских войск были уничтожены в окрестностях населенных пунктов Берестовое, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.