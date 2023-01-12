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Министерство обороны Российской Федерации рассказало об очередном подвиге, который был совершен в зоне специальной военной операции рядовыми российских вооруженных сил.

Сообщается, что Ринат Башаров, военнослужащий ВС РФ в звании рядового, должен был в составе группы обеспечивать безопасность при продвижении колонны военной техники российских сил. Башаров смог первым обнаружить в соседней лесопосадке диверсионную группу ВСУ. После того, как он доложил о засаде своему руководству, он одним из первых атаковал ДРГ противника используя эффект неожиданности.

В результате неожиданной атаки, во время которой рядовой Башаров смог ликвидировать двух бойцов украинской армии, оставшиеся участники диверсионной группы противника вынуждены были бежать с поля боя. При этом колонна военной техники ВС РФ смогла без потерь добраться до пункта своего назначения именно благодаря внимательности и проявленной отваге рядовым Башаровым.

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