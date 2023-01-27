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Министерство обороны Российской Федерации показало видеоролик боевой работы российских пилотов военной авиации. На опубликованных кадрах показан вылет российского самолета Су-35с в зону проведения специальной военной операции.

Сообщается, что во время выполнения патрулирования воздушного пространства российский самолет Су-35с обнаружил присутствие украинского военного самолета, по которому был совершен пуск ракеты класса «воздух-воздух».

Министерство обороны России напомнило, что в зоне проведения спецоперации главной задачей многоцелевых истребителей ВКС РФ является обеспечение прикрытия боевой работы штурмовой и бомбардировочной авиации по выявленным наземным целям вооруженных сил Украины.

Напомним, что 24 февраля 2022 года вооруженные силы Российской Федерации начали специальную военную операцию на территории Украины, одной из главных целей которой является обеспечение защиты мирного населения республик Донбасса.

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