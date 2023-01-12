Российская авиация играет важную роль при уничтожении замаскированных укрепрайонов вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Кадры парного пуска ракет по выявленным целям противника с штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил РФ были опубликованы Министерством обороны России.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как российский пилот проводит осмотр штурмовика непосредственно перед боевым вылетом. После этого пилот занимает свое место в кабине, выезжает на взлетно-посадочную полосу и поднимается в небо для выполнения боевой задачи. Кадры, которые были сняты прямо из кабины боевого самолета, позволяют увидеть процесс парного пуска ракет по целям.

После пуска ракет экипажи боевых самолетов совершают маневр и выпускают тепловые ловушки, которые предназначены для перехвата ракет ПВО противника. Возвратившись на военный аэродром боевые истребители подвергаются осмотру и подготовке к следующему вылету со стороны специалистов инженерно-технического состава.