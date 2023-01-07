В Министерстве обороны РФ заявили о том, что, несмотря на то, что ВСУ продолжает обстрелы, российская армия продолжает придерживаться режима прекращения огня. Объединенной группировкой войск ВС России соблюдается режим тишины по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Данный режим вступил в силу, согласно указу Владимира Путина, с 12:00 6 января и будет продолжаться до 00:00 7 января.

В ведомстве уточнили, что с украинской стороны в течение суток регулярно велся артиллерийский огонь по населенным пунктам и позициям российской армии. Отмечается, что на Краснолиманском направлении украинские боевики более 10 раз производили минометные обстрелы.

А на Соледарском, Марьинском и Авдеевском направлении более 50 раз открывался артиллерийский огонь. В Запорожской области ВСУ произвели 31 обстрел, а на Криворожском направлении и Херсонской области – 17 обстрелов.

По населенному пункту Макеевка ВСУ нанесли удар американскими снарядами из РСЗО HIMARS, а Донецк был обстрелян 60 крупнокалиберными снарядами.