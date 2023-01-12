Вооруженные силы Российской Федерации продолжают подготавливать новые резервы военнослужащих, чтобы «перехватить стратегическую инициативу» в зоне боевых действий на территории Украины. Такое заявление прозвучало в эфире Reuters от заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

По словам украинского замминистра, в окрестностях Соледара продолжаются ожесточенные боевые действия. В данный момент вооруженные силы Украины пытаются вернуть утраченные позиции в городе Соледар.

При этом заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба вооруженных сил Украины Алексей Громов отмечает, что общая ситуация в зоне боевых действий остается «сложной», однако на восточном фронте в настоящее время идут «самые ожесточенные сражения».

Напомним, что вчера 11 января 2023 года бойцы ЧВК «Вагнер» взяли в кольцо группировку украинских военных, которые обороняли центр Соледара. Продолжается полная зачистка населенного пункта от украинских подразделений.