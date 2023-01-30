Официальные представители МИД Российской Федерации опубликовали материал на своем официальном интернет-ресурсе. В публикации приводятся слова директора департамента по делам США в МИД КНДР Квон Чон Гына. Согласно заявлению северокорейского дипломата, если американское правительство не прекратит распространение лживой информации, касаемо «торговли оружием» между РФ и КНДР, то их ожидают серьезные последствия.

Квон Чон Гын отмечает, что США глупым способом оправдывают свои поставки вооружения на Украину, беспочвенно обвиняя Москву и Пхеньян в «торговле оружием». Белый дом должен знать, что продолжение распространения лживых слухов о КНДР грозит «поистине неинтересными последствиями».

В свою очередь в МИД России заявили, что Вашингтон столкнется с очень серьезными последствиями, если решит реализовать свои планы по размещению ядерного оружия в Южной Корее. «Во время ведения оборонного планирования Москва будет учитывать эту возможность», – подчеркнули в ведомстве.