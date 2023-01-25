В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что американское правительство нацелено на то, чтобы Москва понесла поражение на Украине. Именно поэтому все разговоры о красных линиях остались в прошлом.

В ведомстве заявили, что Запад использует против России всевозможные средства. Поэтому любые рассуждения по поводу красных линий не имеют никакого смысла. В США уже практически напрямую заявили о желании добиться стратегического поражения Российской Федерации.

Ранее, первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад еще не пересек все красные линий в украинском конфликте.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года Россия начала проведение специальной военной операции на территории Украины. Главная цель СВО – защита мирного населения Донбасса и освобождение захваченных территорий республик ДНР и ЛНР от преступного киевского режима.