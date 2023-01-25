Польский министр по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк, выступая в эфире радиостанции Zet, заявил, что поменяется несколько поколений поляков, пока будет урегулирован вопрос по репарациям со стороны Германии, за нанесенный ими ущерб за годы Второй мировой войны.

Отвечая на вопрос о том, когда, по его мнению, будет урегулирован вопрос о репарациях с немецкой стороной, польский министр заявил, что в течение ближайших месяцев данный вопрос точно не будет решен. В течение ближайших лет – скорее всего тоже нет, но в перспективе смены нескольких поколений – точно да.

Польский чиновник добавил, что законное право их детей и внуков заключается в «нереализованной обязанности со стороны Германии, которую немецкое правительство обязано принять и выполнить». Напомним, что власти Польши потребовали от Германии репарации в размере 6,2 триллиона злотых (равно примерно 1,3 триллиона долларов США) за ущерб от Второй мировой войны.