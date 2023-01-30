ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Министерстве иностранных дел КНР заявили, что инициатором кризиса на Украине являются Штаты. В ведомстве отметили необходимость прекращения американских поставок вооружения на Украину. Ведь таким образом конфликт не разрешится, а усилится еще сильнее. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении МИД Китая также отмечается, что, вместо прекращения своих пагубных для Украины действий, американские власти беспочвенно бросают обвинения в адрес КНР. «Пекин не будет за этим молча наблюдать», – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее американские власти объявили свое решение о передаче на Украину боевых танков M1 Abrams в количестве 31 единица. В Пентагоне неоднократно упоминалось, что предстоящие в ближайшие месяцы военные события на территории Украины будут иметь решающее значение в исходе украинского конфликта. Отметим, что с учетом немецких Leopard 2, предоставленных ЕС, ВСУ по итогу получат около 100 единиц современных бронированных машин западного производства.

Вам может понравиться

Запад планирует создать на Украине три бригады образца НАТО

В ближайшем будущем в вооруженных силах Украины будут сформированы три бригады по образцу НАТО. Вероятно, что поставки западных танков – это еще не завершение помощи, а комплексный процесс. Об этом

Танк Т-80БВ по своим характеристикам превзошел американскую боевую машину Abrams

Военный эксперт Даниил Безсонов из ДНР в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором видно, как российский танк Т-80БВ, разработанный еще в далеком 1985 году, смог обойти американскую боевую машину Abrams

ВС РФ регулярно уничтожает технику ВСУ под мостом около Кременной

На Краснолиманском направлении продолжаются ожесточенные боевые действия, в результате которых украинская армия постоянно теряет военную технику. В этом районе одна из дорог, по которой постоянно идет снабжение украинской группировки войск,