В Министерстве иностранных дел КНР заявили, что инициатором кризиса на Украине являются Штаты. В ведомстве отметили необходимость прекращения американских поставок вооружения на Украину. Ведь таким образом конфликт не разрешится, а усилится еще сильнее. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении МИД Китая также отмечается, что, вместо прекращения своих пагубных для Украины действий, американские власти беспочвенно бросают обвинения в адрес КНР. «Пекин не будет за этим молча наблюдать», – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее американские власти объявили свое решение о передаче на Украину боевых танков M1 Abrams в количестве 31 единица. В Пентагоне неоднократно упоминалось, что предстоящие в ближайшие месяцы военные события на территории Украины будут иметь решающее значение в исходе украинского конфликта. Отметим, что с учетом немецких Leopard 2, предоставленных ЕС, ВСУ по итогу получат около 100 единиц современных бронированных машин западного производства.