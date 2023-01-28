Группа исследователей из Техасского университета смогла выявить связь между употреблением алкогольных напитков мужчинами и эффективностью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Ученым известно, что успех при искусственном оплодотворении напрямую зависит от состояния здоровья обоих родителей. Как показали данные эксперимента с мышами, регулярное употребление небольших доз алкоголя привело к снижению шансов на успешное искусственное оплодотворение эмбриона в матке женского организма.

При этом исследование показало четкую взаимосвязь между увеличением дозы употребляемого алкоголя мужской особью и снижением шансов успешного искусственного оплодотворения. Поэтому ученые рекомендуют мужчинам, которые желают участвовать в процедуре ЭКО, воздержаться на время до наступления беременности от употребления алкоголя, чтобы снизить, как эмоциональные, так и финансовые риски, сопровождающие процедуру искусственного оплодотворения.