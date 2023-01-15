ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Городской голова города Днепропетровска Борис Филатов очень резко отреагировал на заявление советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Он заявил, что слова Арестовича доказывают тот факт, что он «самовлюбленный скот». Соответствующую информацию передают украинские Телеграм-каналы.

Алексей Арестович заявил, что упавшая на жилой дом ракета была сбита украинской системой противовоздушной обороны. Однако она не была уничтожена в воздухе, а упала на подъезд жилого многоэтажного дома, где в последствие и взорвалась.

Борис Филатов обратился к представителям Службы безопасности Украины, чтобы они отреагировали на это заявления Арестовича. Также он отозвался об Арестовиче такими фразами, как «самовлюбленный скот» и «помойный рот».

Напомним, что 14 января на жилой многоквартирный дом в городе Днепропетровске упала ракета. На данный момент стало известно, что 17 людей погибло, а 73 получило серьезные ранения.

Вам может понравиться

Западным танкам, обещанным Киеву, нужны снаряды, которых у ВСУ нет

Польша и Британия пообещали Зеленскому танки Leopard и Challenger 2. Их минус в том, что они имеют больший вес, чем боевые машины советского производства. Однако выявился и еще один недостаток.

РИА: что происходит на фронтах СВО

Российскими войсками был освобожден Соледар. В Министерстве обороны РФ сообщили, что теперь армия ВС РФ может продолжить наступление на Донбассе. Согласно информации, переданной РИА Новости, к интенсивным сражениям идет подготовка

Мобилизованный журналист рассказал, что ВСУ применяют очень коварную тактику

Согласно сообщению «Московского комсомольца», современное вооруженное противостояние в зоне СВО очень сильно зависит от высоких современных технологий. Всевозможные новинки техники, такие как дроны или радиоэлектронные ружья, очень часто влияют на