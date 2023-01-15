Городской голова города Днепропетровска Борис Филатов очень резко отреагировал на заявление советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Он заявил, что слова Арестовича доказывают тот факт, что он «самовлюбленный скот». Соответствующую информацию передают украинские Телеграм-каналы.

Алексей Арестович заявил, что упавшая на жилой дом ракета была сбита украинской системой противовоздушной обороны. Однако она не была уничтожена в воздухе, а упала на подъезд жилого многоэтажного дома, где в последствие и взорвалась.

Борис Филатов обратился к представителям Службы безопасности Украины, чтобы они отреагировали на это заявления Арестовича. Также он отозвался об Арестовиче такими фразами, как «самовлюбленный скот» и «помойный рот».

Напомним, что 14 января на жилой многоквартирный дом в городе Днепропетровске упала ракета. На данный момент стало известно, что 17 людей погибло, а 73 получило серьезные ранения.