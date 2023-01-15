Борис Филатов, занимающий пост мэра Днепропетровска, призвал сотрудников Службы Безопасности Украины обратить более пристальное внимание на заявления советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича. На своей страничке в популярной социальной сети Филатов написал об Арестовиче очень нелестные слова, назвав его «самовлюбленным скотом» и «помойным ртом».

Напомним, что причиной такой реакции мэра Филатова стало заявление Алексея Арестовича, касательно причин взрыва подъезда многоквартирного дома в Днепропетровске. Арестович во время своего интервью заявил, что в результате того, что российская крылатая ракета была сбита украинской системой ПВО, последняя упала на многоквартирный дом.

Борис Филатов написал, что он с первого дня боевых действий на территории Украины заявлял, что Алексей Арестович является обыкновенным «помойным ртом». Однако, по мнению мэра Днепропетровска, кто-то из высокопоставленных лиц Офиса Президента пытается использовать Арестовича для достижения своих целей.