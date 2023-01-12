Как сообщает РИА Новости, заместитель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время совещания, которое было посвящено вопросу газификации территории России, сказал, что в то время, когда российские граждане радуются полученной возможности отапливать свои дома природным газом, жители других стран вынуждены переходить на уголь и дрова.

Медведев отметил, что самым главным достижением является улыбка российских граждан, которые наконец-то получили возможность использовать природный газ для отопления своих домов. При этом он призвал сограждан почувствовать разницу, так как в других странах некоторые граждане снова возвращаются к использованию угля и дров для отопления своих домов.

Напомним, что на территории Российской Федерации с 2021 года действует специальная социальная программа газификации. Соответственно с данной программой уровень газификации российских регионов должен вырасти с 71% на 2020 год до 82,3% к 2030 году.