ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает РИА Новости, заместитель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время совещания, которое было посвящено вопросу газификации территории России, сказал, что в то время, когда российские граждане радуются полученной возможности отапливать свои дома природным газом, жители других стран вынуждены переходить на уголь и дрова.

Медведев отметил, что самым главным достижением является улыбка российских граждан, которые наконец-то получили возможность использовать природный газ для отопления своих домов. При этом он призвал сограждан почувствовать разницу, так как в других странах некоторые граждане снова возвращаются к использованию угля и дров для отопления своих домов.

Напомним, что на территории Российской Федерации с 2021 года действует специальная социальная программа газификации. Соответственно с данной программой уровень газификации российских регионов должен вырасти с 71% на 2020 год до 82,3% к 2030 году.

Вам может понравиться

ВСУ заявили, что взятие армией России Соледара станет «пирровой победой»

Во время своего доклада спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что вооруженные силы Украины делают все возможное для того, чтобы нанести максимальный урон наступающим подразделениям российской армии в

Родион Мирошник рассказал о взятии Соледара

Бывший посол ЛНР в Российской Федерации Родион Мирошник прокомментировал заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. По словам Арестовича, «Соледар является бесполезным плацдармом». Своими словами советник главы офиса украинского

Обсуждение поставок ВСУ тяжелых немецких танков вызвало скандал в ФРГ

Как отмечает в своем материале издание Politico, коллективный Запад спешит передать вооруженным силам Украины дополнительную бронированную технику на фоне опасений скорого наступления со стороны российской армии. Сообщается, что в новом