Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в своем Телеграм-канале новый пост, в котором высказал свое мнение, касательно встречи антироссийской коалиции в Рамштайне и выделяемой Украине военной помощи в виде тяжелого вооружения. Он отметил, что не стоит считать противника небоеспособным, ведь он располагает достаточным количеством оружия.

По мнению Медведева, запад готовится к затяжному военному конфликту, чтобы измотать российскую армию. В конечном итоге Запад желает уничтожить Россию. Он написал, что будет очень непросто.

Однако в случае затяжных действий в ходе конфликта на Украине может образоваться «новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов». Дмитрий Анатольевич также написал, что по итогу США «кинет» Европу и «остатки несчастных украинцев», потому что американцам придется искать средства для собственного выживания. А затем в мире снова наступит равновесие, – подытожил он.