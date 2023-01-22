ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в своем Телеграм-канале новый пост, в котором высказал свое мнение, касательно встречи антироссийской коалиции в Рамштайне и выделяемой Украине военной помощи в виде тяжелого вооружения. Он отметил, что не стоит считать противника небоеспособным, ведь он располагает достаточным количеством оружия.

По мнению Медведева, запад готовится к затяжному военному конфликту, чтобы измотать российскую армию. В конечном итоге Запад желает уничтожить Россию. Он написал, что будет очень непросто.

Однако в случае затяжных действий в ходе конфликта на Украине может образоваться «новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов». Дмитрий Анатольевич также написал, что по итогу США «кинет» Европу и «остатки несчастных украинцев», потому что американцам придется искать средства для собственного выживания. А затем в мире снова наступит равновесие, – подытожил он.

Вам может понравиться

Health and Place: преодоление больших расстояний пожилыми людьми увеличивает продолжительность жизни

Специалисты из университета Цукубы определили, что люди в возрасте, которые много двигаются пешком или на велосипеде, имеют больше шансов прожить дольше и меньше шансов стать функциональными инвалидами. Исследование специалистов было

На Западе рассказали про вероятность наступления на Украину с территории Белоруссии

Специалисты Института изучения войны (ISW) в Соединенных Штатах Америки заявили, что наступления российских войск на Украину со стороны Белоруссии точно не будет в начале 2023 года. Но уже во второй

Трампу присудили штраф в 1 млн долларов за «несерьезный» иск против Хиллари Клинтон

Миллионный штраф будет обязан выплатить прежний президент Америки Дональд Трамп за «несерьезный» иск, который он подал против Хиллари Клинтон, занимающую ранее должность госсекретаря. Об этом пишет «Газета.ру», ссылаясь на тв-канал