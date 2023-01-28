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Заместитель главы Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал заявление «дураков» из властных структур Европейского союза, которые считают, что поставки бронетехники киевскому режиму помогут «предотвратить начало третьей мировой».

Дмитрий Медведев написал, что какие же чудаки могут занимать пост министра обороны Италии, если они думают, что «отправка на Украину танков поможет предотвратить начало нового глобального конфликта».

При этом Медведев отмечает, что «очень странные соседи одаренного министра из королевства туманов с оставшимся комплексом империи вообще заявили о необходимости передать Украине все доступное вооружение НАТО».

В итоге замглавы СБ РФ написал, что подобные заявления никак не смогут «спасти Европу от справедливого возмездия». При это Медведев добавил, что если уж и начнется очередной мировой конфликт, то ведущие государства мира не будут воевать танками или истребителями, тогда мир просто превратится в «труху».

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