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Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что главным новогодним подарком для стран НАТО от России является отправка фрегата «Адмирал Горшков» к берегам стран-членов Североатлантического альянса.

Дмитрий Медведев написал, что российский новогодний подарок для стран НАТО с боекомплектом гиперзвуковых ракет «Циркон» на борту уже отправился к их берегам. При этом Медведев отметил, что дальность поражения целей у российских «Цирконов» составляет тысячу километров, а максимальная скорость составляет целых 9 Махов, что позволяет гарантированно преодолеть любую современную систему ПРО.

Заместитель председателя Совбеза также добавил, что «Адмирал Горшков» должен обязательно сделать остановку на расстоянии в 100 миль от береговой линии, поближе к реке Потомак, чтобы доставить радость западным политикам в новогодний период.

Также Медведев заявил, что российские гиперзвуковые ракеты призваны привести в чувство любого политика на Западе, который решит, что можно просто так безнаказанно угрожать Российской Федерации.

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