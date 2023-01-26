ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В своей беседе с корреспондентом RT председатель политсовета запрещенной на Украине «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что он не видит признаков того, что Украина – это суверенное государство. По его мнению, Украина утратила свою государственность и экономику, поскольку ВВП страны упал более чем на 30%.

Медведчук напомнил, что падение ВВП Украины во время кризиса 2008-2009 годов составило примерно 14%. При этом для его восстановления понадобилось потратить четыре года. Также он отметил, что украинская экономика пострадала еще в 2019-2021 годах. Поэтому, по его мнению, на данный момент экономики в Украине попросту нет.

Уровень безработицы на территории Украины составляет примерно 35%, а падение производственного уровня уже составило 70%. Поэтому Медведчук уверен, что пока Украиной управляет «неонацистский режим, говорить о каком-либо развитии просто бессмысленно».

Ранее стало известно о том, что адвокаты Медведчука на территории Украины оспорили решение о лишении его гражданства.

Вам может понравиться

МИД Польши заявило, что только будущие поколения поляков смогут получить репарации от Германии

Польский министр по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк, выступая в эфире радиостанции Zet, заявил, что поменяется несколько поколений поляков, пока будет урегулирован вопрос по репарациям со стороны Германии, за

Пентагон не хочет поставлять танки Abrams Украине из-за риска их попадания к ВС РФ

Власти Вашингтона отказываются отправлять свои танки Абрамс на Украину из-за высокого риска, что техника окажется у российских вооруженных сил. Об этом пишет обозреватель издания Sky News Марк Стоун. Автор публикации

Поставки американских танков Abrams на Украину растянутся на годы

Власти Соединенных Штатов Америки согласились на отправку в Киев боевых танков Abrams. Но есть вероятность, что военная техника не приедет в Киев в ближайшее время. Об этом пишет американское издание