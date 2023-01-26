В своей беседе с корреспондентом RT председатель политсовета запрещенной на Украине «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что он не видит признаков того, что Украина – это суверенное государство. По его мнению, Украина утратила свою государственность и экономику, поскольку ВВП страны упал более чем на 30%.

Медведчук напомнил, что падение ВВП Украины во время кризиса 2008-2009 годов составило примерно 14%. При этом для его восстановления понадобилось потратить четыре года. Также он отметил, что украинская экономика пострадала еще в 2019-2021 годах. Поэтому, по его мнению, на данный момент экономики в Украине попросту нет.

Уровень безработицы на территории Украины составляет примерно 35%, а падение производственного уровня уже составило 70%. Поэтому Медведчук уверен, что пока Украиной управляет «неонацистский режим, говорить о каком-либо развитии просто бессмысленно».

Ранее стало известно о том, что адвокаты Медведчука на территории Украины оспорили решение о лишении его гражданства.