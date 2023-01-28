Специалист в области дерматологии и косметологии Алтана Базылева рассказала журналистам издания Газета.ру, что многие народные методы не просто не помогут отрастить мужчинам бороду, они могут даже навредить.

Так один из популярных методов быстрого роста бороды, которые рекомендуют мужчинам «специалисты из Интернета», – это средства на основе красного перца. По словам Базылевой, подобного типа средства способны вызвать сильный зуд, раздражение кожи и даже ожог.

По ее словам, лучше всего использовать аптечные готовые продукты, направленные на улучшение питания волосяных луковиц. Это могут быть средства, в составе которых присутствуют компоненты, усиливающие микроциркуляцию крови. Это могут быть никотиновая кислота, кофеин, гинкго билоба и другие.

Что касается частого бритья, то, по словам эксперта, этот метод вовсе не поможет отрастить густую бороду. Базылева отметила, что процесс бритья не может повлиять на рост и толщину волос.