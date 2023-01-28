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Клаус Матисен, доцент оборонной академии Дании, рассказал, что военная помощь, которую отправляют страны Запада в Киев, не помогут одержать Украине победу. Причина в том, что сначала нужно научиться использовать современное вооружение.

Также по мнению ученого, в арсенале российских ВС есть эффективные противотанковые средства.

Клаус отметил, что у большинства сложилось впечатление, что до этого момента танков у ВСУ не было совсем, а теперь они прибудут колонной и спасут страну. Такое мнение не соответствует действительности.

Доцент также предположил, что ВСУ потеряют западные танки сразу после того, как их получат, поскольку у российских ВС кроме противотанковых снарядов есть и другая мощная техника – боевые вертолеты и самолеты.

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