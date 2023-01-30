Чиновники в ЯНАО не помогли семье героически погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Виктора Ульяненко организовать его похороны. Отцу пришлось везти его тело до кладбища на собственном прицепе. Ситуация получила широкий общественный резонанс.

«Гроб Виктора несли на руках 3 километра в мороз -40 потому, что так решили односельчане. Весь путь до захоронения из большой колонки звучал гимн «Вагнеров», но администрация не заметила даже этого», — рассказали родственники Ульяненко в беседе с предпринимателем и основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Бизнесмен передал награды Виктора его семье. Кроме того, они были удостоены памятного знака «семья бойца ЧВК Вагнер, отдавшего жизнь за Россию».

Мать погибшего мужчины призналась, что гордится решением сына вступить в ряды «вагнеровцев». Она также добавила, что будет не против, если младшие братья последуют его примеру.

«Вы (чиновники — прим. ред.) меня бойтесь. Я теперь вообще ничего не боюсь, у меня вон Витька какой. Мне чего бояться-то. У меня вон два орла каких растут», — поделилась жительница ЯНАО.

Женщина подчеркнула, что продолжит бороться с «нацистами» даже в том случае, если это приведет к последствиям.