Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление военного эксперта и подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, вооруженные силы Украины понесли потери в 1,5 тысяч человек ранеными в боевых действиях на участке фронта, где оборону держат подразделения Народной Милиции ЛНР.

При этом Андрей Марочко добавил, что по данным радиоперехватов разговоров украинских медиков, только каждый третий боец украинской армии выживает после полученного ранения на поле боя. Поэтому, по информации Андрея Марочко, в вооруженных силах Украины погибает до 70% личного состава, получивших ранение на поле боя.

Марочко отмечает, что раненые военнослужащие украинской армии погибают, в первую очередь, от несвоевременного оказания первой медицинской помощи, большой потери крови, антисанитарных условий на фронте, плохой логистики по доставке раненых в госпиталь и «других негативных моментов». Из-за больших потерь личного состава во многих бригадах существует значительная нехватка военнослужащих.