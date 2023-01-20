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Бывший полковник вооруженных сил США Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom, что своими «бездумными и очень опасными действиями» в украинском кризисе Соединенные Штаты Америки рискуют начать прямой конфликт с Российской Федерацией.

Макгрегор уверен, что администрация президента США Джо Байдена не может признаться в том, что их план по истощению России не работает так, как это планировалось. При этом американский эксперт выразил удивление, что правительство США, придерживаясь данной политики по украинскому кризису, все еще надеется избежать обмена ядерными ударами.

Напомним, что ранее подполковник армии США по имени Дэниел Дэвис заявил о том, что новые поставки вооружений для вооруженных сил Украины от стран НАТО не помогут Украине одержать победу на поле боя, а только затягивают течение конфликта. К такому выводу пришел Дэвис после тщательного анализа предоставляемых видов вооружений для киевского режима.

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