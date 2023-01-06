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Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил свое мнение о том, что Польша стремится забрать себе территорию западных частей Украины. Как передает РИА Новости, об этом он заявил в эфире Ютуб-канала Judging Freedom.

Макгрегор подчеркнул, что к таким выводам он пришел из-за риторики политиков Польши. Он отметил, что официальные лица Польши неоднократно говорили о том, что планируют расширение польской территории и восстановление контроля над потерянными землями. По мнению Дугласа Макгрегора, большинство государств, которые входят в состав НАТО, не будут поддерживать Варшаву в данном вопросе, ведь такие цели противоречат политике Альянса. Однако, экс-советник уверен, что ни Штаты, ни другие страны Запада не будут препятствовать тому, чтобы Польша вводила свои войска на территорию Украины.

По словам Макгрегора, Польша снова желает стать великой державой, а для этого ей будет необходимо вернуть территории, которые когда-то входили в состав Речи Посполитой. И это являются территории Западной Украины и даже часть территорий Белоруссии.

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