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Белорусы, которые вступили в украинские бандформирования, не нужны властям Киева. Они пытаются отстраниться от них, рассказал Александр Лукашенко, президент Белоруссии. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что официальные власти Украины дистанцируются от того же полка Калиновского. Их посылают на фронт тренироваться, а потом отправят в Белоруссию для свержения власти.

Многие из этих бойцов попадают под обстрелы и остаются инвалидами, но Зеленскому они уже не нужны. Однако это их выбор, и власти Белоруссии будут с ними разбираться строго и по законам военного времени, отметил Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко после любительского матча по хоккею устроил круг почета для военного, воевавшего на Донбассе. Мужчина сейчас находится в инвалидной коляске.

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