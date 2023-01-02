В результате ракетного удара, который нанесли российские военнослужащие 31 декабря, была ликвидирована целая база элитного спецназа, сообщает портал «Военное дело».

В интернете выложили кадры, на которых можно увидеть, как российская крылатая ракета бьет точно по военному объекту ВСУ.

По информации источников на видео запечатлен момент ликвидации базы украинского спецназа в Хмельницком. На этом объекте находился восьмой полк, который называли лучшим формированием среди всего спецназа Украины.

ВСУ не сообщают данные о том, сколько человек погибло на базе, а также не разрешают вести съемку рядом с местом удара.

По неофициальной информации, на базе в момент удара могли работать западные военные инструкторы. Также на этом объекте готовили группы диверсантов.