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Как сообщает радио «Спутник», литовский генерал Вальдемарас Рупшис рассказал, почему Североатлантический альянс не передает Украине сразу большую партию танков. Он отметил, что западные страны, входящие в состав НАТО, не могут сразу передать больше количество танков из-за технической составляющей. Также при этом может остро стоять вопрос собственной безопасности стран-членов Альянса.

Литовский генерал отметил, что прежде чем увеличивать партии танков натовского образца, необходимо провести обучение украинских военнослужащих. Ведь, по словам Рупшиса танки такого типа украинские военные не могут использовать без должного опыта, так как ранее украинская армия не имела такого вооружения.

Вторая причина, по которой НАТО не спешит передавать много танков Украине – это гарантии собственной безопасности. Страны, у которых есть такое вооружение, могут передать Киеву ровно то количество единиц боевой техники, которое не нанесет ущерб собственной обороне.

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