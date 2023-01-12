ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В планы коллективного Запада входит передача для нужд ВСУ немецких танков под названием Leopard. Их передача будет осуществляться с расконсервированных складов в Польше. Российский военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что данные поставки не смогут оказать особого влияния на ход специальной военной операции в пользу ВСУ.

Однако, по его словам, польское правительство в такой способ намеревается решить несколько задач. Первая – это отчет перед США об очередном предоставленном пакете военной помощи для Киева. Вторая – освобождение собственных военных складов от ненужного вооружения для получения от США новых видов вооружения.

Эксперт отмечает, что немецкие танки Leopard являются уже устаревшей военной техникой. Он подчеркивает, что у этой боевой машины отсутствует встроенный автомат заряжания и нет возможности ведения огня противотанковыми управляемыми реактивными боеприпасами. Поэтому, по словам Литовкина, если бы Польша реально стремилась бы оказать помощь украинской армии, то она передала бы танки польского производства Т72 Twardy, имеющие вышеназванные преимущества.

Вам может понравиться

Швейцарского чиновника Графа обвинили в расизме из-за слов об украинцах

Руководителю департамента соцслужб в Швейцарии выдвинули обвинения в расизме. Причиной стали его слова о беженцах с Украины. В ходе интервью Люцерн Гвидо Граф рассказал, что люди, приехавшие в страну с

Украинских беженцев выставили за двери в Польше из-за пельменей

Как сообщает портал Noizz.pl, в Польше местная жительница выставила за двери украинскую беженку вместе с дочерью по причине конфликта, который произошел на фоне общего производства домашних пельменей. Гражданка Польши по

Бывший посол США Салливан заявил о недоверии слухам о здоровье Путина

Джон Салливан, ранее занимавший пост представителя МИД США в России, рассказал, что во время его встреч с президентом России Владимиром Путиным он не заметил никаких признаков возможной болезни российского лидера.