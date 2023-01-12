В планы коллективного Запада входит передача для нужд ВСУ немецких танков под названием Leopard. Их передача будет осуществляться с расконсервированных складов в Польше. Российский военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что данные поставки не смогут оказать особого влияния на ход специальной военной операции в пользу ВСУ.

Однако, по его словам, польское правительство в такой способ намеревается решить несколько задач. Первая – это отчет перед США об очередном предоставленном пакете военной помощи для Киева. Вторая – освобождение собственных военных складов от ненужного вооружения для получения от США новых видов вооружения.

Эксперт отмечает, что немецкие танки Leopard являются уже устаревшей военной техникой. Он подчеркивает, что у этой боевой машины отсутствует встроенный автомат заряжания и нет возможности ведения огня противотанковыми управляемыми реактивными боеприпасами. Поэтому, по словам Литовкина, если бы Польша реально стремилась бы оказать помощь украинской армии, то она передала бы танки польского производства Т72 Twardy, имеющие вышеназванные преимущества.