Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин во время беседы с журналистами издания «Московский комсомолец» рассказал о том, что он думает по поводу подготовки Киева к обороне. Сообщается, что офис президента Украины реально обеспокоен возможным наступлением российской армии на украинскую столицу.

Литовкин отмечает, что это так называемая «агония киевского режима», ведь украинское руководство понимает, что ВС России рано или поздно, но дойдут до украинской столицы, ведь одной из целей СВО является освобождение города от националистов. Однако, по мнению эксперта, на сегодняшний день, обстановка украинским руководством накаляется умышленно, причем не только внутри Украины, но и во всех других странах, которые их поддерживают, запугивая их «злобными русскими».

И сейчас эта усиленная оборона является обычной «показухой», для вызова сочувствия у западных обывателей, с целью получения оттуда еще больше финансовой и военной помощи. Также Литовкин связывает данные действия киевского режима для отвлечения внимания от Соледара.