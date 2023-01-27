ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военный обозреватель Виктор Литовкин выразил уверенность, что даже в случае решения США начать поставки своих истребителей F-16 ВСУ, украинским пилотам еще предстоит научиться управлять новыми боевыми машинами, а также определиться с местом их ранения. При этом, как заявил Литовкин, боевые характеристики американского самолета не самые лучшие.

Литовкин сообщил, что реализовать на практике передачу и эксплуатацию американских самолетов украинскими пилотами будет очень сложно. Российский эксперт сообщил, что ни один из аэродромов на территории Украины сейчас не работает, поэтому с размещением американских самолетов возникнут проблемы.

Также российский эксперт не уверен, что американцы предоставят своих пилотов вместе с боевыми самолетами, так как они не готовы жертвовать своими людьми. При этом, украинских пилотов еще нужно будет обучить летать на данном типе самолетов. По словам Литовкина, американские истребители F-16 по своим характеристикам близки к российским МиГ-29. Однако американская машина оборудована всего лишь одним двигателем, что ухудшает ее маневренность и делает легкой мишенью для ракет противника.

Вам может понравиться

Новая задержка поставок F-35 добавила проблем истребительному авиапарку США

Lockheed Martin не начнет приемочные полеты и поставку новых истребителей F-35 до тех пор, пока не будет завершено расследование декабрьской катастрофы в Техасе, заявил генеральный директор компании Джеймс Теклет. Об

Рогов заявил, что российская армия не позволила ВСУ провести контрнаступление в направлении Мелитополя и Бердянска

Председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил в беседе с РИА Новости, что вооруженные силы Российской Федерации предотвратили попытку украинской армии организовать

Россияне стали вдвое быстрее гасить кредиты досрочно

Жители России в два раза быстрее начали вносить платежи для досрочного погашения потребительских кредитов. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные «Скоринг Бюро». В прошедшем 2022 году процент полного погашения