Военный обозреватель Виктор Литовкин выразил уверенность, что даже в случае решения США начать поставки своих истребителей F-16 ВСУ, украинским пилотам еще предстоит научиться управлять новыми боевыми машинами, а также определиться с местом их ранения. При этом, как заявил Литовкин, боевые характеристики американского самолета не самые лучшие.

Литовкин сообщил, что реализовать на практике передачу и эксплуатацию американских самолетов украинскими пилотами будет очень сложно. Российский эксперт сообщил, что ни один из аэродромов на территории Украины сейчас не работает, поэтому с размещением американских самолетов возникнут проблемы.

Также российский эксперт не уверен, что американцы предоставят своих пилотов вместе с боевыми самолетами, так как они не готовы жертвовать своими людьми. При этом, украинских пилотов еще нужно будет обучить летать на данном типе самолетов. По словам Литовкина, американские истребители F-16 по своим характеристикам близки к российским МиГ-29. Однако американская машина оборудована всего лишь одним двигателем, что ухудшает ее маневренность и делает легкой мишенью для ракет противника.