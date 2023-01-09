Как сообщает в своем материале «Военное дело», танкист вооруженных сил Российской Федерации, старший лейтенант Андрей Смагин рассказал, за что ему была вручена государственная награда.

Как сообщает сам Смагин, орден Мужества ему вручили за его действия на фронте, которые произошли с ним еще в самом начале специальной военной операции весной 2022 года. Российский лейтенант вспоминает, что в то утро украинские войска в течение двух часов интенсивно обстреливали блокпост вооруженных сил России. Противник пустил в ход все доступные ему средства: минометы, РСЗО и ствольную артиллерию.

Танк Смагина оказался как раз на основном направлении удара противника. Тогда лейтенант решил предпринять обманный маневр, под танк были подброшены дымовые шашки для имитации подбития. После того, как воздушная разведка подтвердила уничтожение всей техники ВС РФ, которая была на блокпосту, украинские подразделения пошли в атаку.

Когда противник приблизился на расстояние выстрела из танка, Смагин приказал открыть огонь по врагу. В результате два танка ВСУ были полностью уничтожены, после чего подошло подкрепление в виде танков ВС РФ с соседнего блокпоста и совместными усилиями были уничтожены еще два украинских танка и другая колесная техника.