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Как сообщает НТВ, известный военный эксперт Алексей Леонков высказал свое мнение, что для достижения всех поставленных целей спецоперации, нет необходимости в изменении ее статуса на территории Украины.

Комментируя соответствующее предложение депутата Государственной думы от Республики Крым Михаила Шеремета об изменении статуса спецоперации, военный эксперт Леонков заявил, что российские власти уже приняли все необходимые меры для достижения всех поставленных целей, поэтому в изменении статуса СВО нет никакой необходимости.

Леонков уверен, что российская экономика уже полностью мобилизована, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Однако есть определенные нюансы, которые все еще необходимо сделать. Например, российский эксперт уверен, что нужно признать террористическими государственными образованиями такие органы, как Служба безопасности, Министерство обороны и Главное управление разведки Украины, которые несут непосредственную ответственность за обстрелы жилых кварталов с мирным населением.

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