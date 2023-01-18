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Как сообщает информационное агентство URA.RU, глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о сроках завершения спецоперации, заявил, что СВО будет завершена в тот момент, когда Украина не будет представлять угрозу для Российской Федерации.

Сергей Лавров отметил, что все озвученные цели специальной военной операции не были выдуманы. Именно по этой причине, как заявил глава МИД РФ, с территории Украины не должна исходить угроза по отношению к России. Данное заявление Сергей Лавров озвучил в ходе своей пресс-конференции.

Напомним, что 24 февраля 2022 года на территории Украины вооруженные силы Российской Федерации начали специальную военную операцию, одной из главных целей которой является защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевской власти и восстановление территориальной целостности Донецкой и Луганской Народных Республик. Также президент Российской Федерации заявил, что должна быть проведена денацификация и демилитаризация Украины.

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