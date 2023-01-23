Во время подведения итогов переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор в Претории Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты Америки своими угрозами третьим странам за любое сотрудничество с Российской Федерацией «перешли все красные линии».

Глава Министерства иностранных дел РФ уточнил, что представители Соединенных Штатов Америки делают публичные заявления, что все страны, сотрудничающие с Россией, пожалеют о своем выборе. Поэтому Лавров резюмировал, что лидеры США, как впрочем, и Великобритании, «перешли все красные линии».

Напомним, что ранее в иностранном издании Newsweek была опубликована статья бывшего главы американского посольства в Саудовской Аравии Дэвида Ранделла, в которой он написал, что «последней красной линией для России станет вступление Украины в Североатлантический альянс». При этом Ранделл добавил, что страны-участницы блока НАТО просто проигнорировали интересы РФ, касательно ее региональной безопасности, и продолжили предлагать странам бывшего СССР вступать альянс.