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Как сообщает издание La Repubblica, официальные власти Италии уже в феврале этого года могут принять решение о передаче вооруженным силам Украины нового пакета военной помощи, в который будет включена одна из шести, стоящих на вооружении итальянской армии, зенитно-ракетных установок SAMP-T.

Издание в своем материале сообщает, что речь идет о передаче итальянской стороной киевскому режиму учебного зенитно-ракетного комплекса SAMP-T. Отмечается, что в вооруженных силах Италии имеется всего шесть подобных зенитных комплексов. Авторы материала подвели итог, что официальный Рим уже полностью исчерпал свой потенциал военной помощи для украинской армии.

Журналисты отмечают, что ЗРК SAMP-T, который планируют передать украинским вооруженным силам, нуждается в ремонте и доукомплектовании. Если чиновники смогут найти недостающие комплектующие, то зенитный комплекс можно будет использовать в полевых условиях. Стоимость одной рабочей зенитной установки, по данным журналистов, составляет примерно 750 млн евро.

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