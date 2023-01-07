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Итальянское издание La Repubblica опубликовало материал, согласно которому Штаты решили надавить на итальянское правительство с целью организации новых поставок вооружения для Украины. В публикации отмечается, что помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан во время переговоров с помощником премьера Италии Мелони Франческо Тало пытался оказать давление на Италию, чтобы добиться своих целей в вопросах поставки для Киева средств ПВО.

Автор материала отмечает, что речь идет о ЗРК SAMP-T. На данный момент Рим не принимал шестой декрет, касающийся очередных поставок вооружений для Киева. В то время как Вашингтон, Париж и Берлин уже объявили о том, что вооружение было отправлено на Украину.

Отмечается, что на вооружении Италии находятся пять действующих ЗРК SAMP-T а также одна учебная. Но в учебной ЗРК отсутствует машина с пусковыми установками. По мнению автора материала, на данный момент можно наблюдать замедление передачи итальянского вооружения для Киева.

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