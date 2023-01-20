Как сообщает издание Lenta.ru, иностранные корреспонденты расспрашивали местных жителей о ЧВК «Вагнер» и вели съемки в окрестностях военного полигона, расположенного в хуторе Молькин Краснодарского края.

Сообщается, что корреспонденты британского телевизионного канала Sky News спрашивали местных жителей о деятельности частной военной компании «Вагнер». Также корреспонденты пытались найти знаменитое кладбище «музыкантов».

Как рассказал руководитель местного территориального самоуправления №7 Александр Тимченко, ему стало известно от местных жителей, что какие-то иностранцы ведут опрос местных жителей в сельском магазине. Выехав на место, Тимченко обнаружил автомобиль с московскими номерами и иностранцев с переводчиком. После проверки документов, оказалось, что это британские корреспонденты.

Напомним, что недавно в Анапе также были замечены иностранные журналисты, которые хотели снять материал о том, как живут херсонцы после эвакуации из своего родного города.