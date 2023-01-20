ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает издание Lenta.ru, иностранные корреспонденты расспрашивали местных жителей о ЧВК «Вагнер» и вели съемки в окрестностях военного полигона, расположенного в хуторе Молькин Краснодарского края.

Сообщается, что корреспонденты британского телевизионного канала Sky News спрашивали местных жителей о деятельности частной военной компании «Вагнер». Также корреспонденты пытались найти знаменитое кладбище «музыкантов».

Как рассказал руководитель местного территориального самоуправления №7 Александр Тимченко, ему стало известно от местных жителей, что какие-то иностранцы ведут опрос местных жителей в сельском магазине. Выехав на место, Тимченко обнаружил автомобиль с московскими номерами и иностранцев с переводчиком. После проверки документов, оказалось, что это британские корреспонденты.

Напомним, что недавно в Анапе также были замечены иностранные журналисты, которые хотели снять материал о том, как живут херсонцы после эвакуации из своего родного города.

Вам может понравиться

Французский политик обрушился с критикой на Зеленского

Бывший депутат Европейского парламента Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его требование у Запада оружия для осуществления захвата Крыма. Об этом французский политик написал пост на своей странице

Россия привела НАТО к дефициту снарядов

Соединенные Штаты Америки были вынуждены распечатать свои запасы вооружения, размещенные в Израиле и Южной Корее. Оружие и техника из этих арсеналов будут отправлены в Киев, пишет портал «Взгляд». При этом

Лавров заявил, что СВО будет завершена, как только Украина перестанет представлять угрозу России

Как сообщает информационное агентство URA.RU, глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о сроках завершения спецоперации, заявил, что СВО будет завершена в тот момент, когда Украина не будет представлять