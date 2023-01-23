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Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале отмечает, что основной проблемой российской армии на линии боевого соприкосновения является борьба с артиллерией вооруженных сил Украины.

По словам Ходаковского примерно 90% от общих потерь на фронте приходятся на результаты работы артиллерийских систем противника. По этой причине, как считает комбат, необходимо уделять очень пристальное внимание современным методам контрбатарейной борьбы. Ходаковский уверен, что главный враг российской армии на поле боя – артиллерия противника.

Комбат выразил свое мнение, что необходимо в срочном порядке разработать эффективное средство для обнаружения и уничтожения артиллерии противника. При этом необходимо насытить данными средствами подразделения российской армии на передовой. Ходаковский отмечает, что в таком случае потери российской армии в зоне СВО сократились бы в разы.

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