Как сообщает издание «Московский комсомолец», командующий группировкой Сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что на данный момент угроз относительно наступления российской армии со стороны Республики Беларусь в рамках специальной военной операции нет.

Отмечается, что таким заявлением Александр Павлюк подверг сомнению слова главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного, который ранее заявил, что есть вероятность наступления войск ВС России с территории Республики Беларусь.

По словам Павлюка, целью российской группировки войск является сдерживание украинских сил в районе границы, а также недопущение их на другой участок фронта. Однако генерал-лейтенант отметил, что ВСУ готовятся к любому варианту развития событий. Он подчеркнул, что, по его мнению, в планы России до сих пор входит взятие столицы Украины. Именно поэтому вокруг Киева создано несколько оборонительных рубежей, общая протяженность которых составляет порядка тысячи километров.