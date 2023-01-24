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Командованием вооруженных сил Украины выводится из Артемовска украинское название Бахмут) полностью весь штаб командования оборонительной группировки. Согласно сообщению средств массовой информации, населенный пункт практически полностью окружен российскими войсками. Именно поэтому вышестоящее украинское командование спешит эвакуировать командный состав бахмутской группировки.

На сегодняшний день ожесточенные боевые действия в Артемовске уже проходят в районе Мариупольского кладбища. Вагнеровцы штурмуют отряды ВСУ в районе юго-восточного рудника и около лесных массивов.

У противника в Артемовске больше нет возможностей на обеспечение дополнительной техникой и живой силой. Стоит отметить, что и среди киевского руководства относительно обороны Бахмута возникли противоречия. Зеленский и Залужный видят по-разному возможности удерживания населенного пункта силами ВСУ, которые уже находятся в тактическом окружении российских войск.

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