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Филипп Прокудин, военный корреспондент, заявил, что командование украинской армии в своей работе массово применяет тактику угроз и репрессий. Киевский режим не хочет, чтобы бойцы ВСУ отказывались воевать и сдавались в плен. По этой причине власти применяют различные приемы, чтобы это предотвратить, пишет Ura.ru.

Военкор рассказывает, что знает, что на Украине репрессии пускают в ход без каких-либо сомнений. Украинских бойцов запугивают, обучают тому, что они должны говорить, если попадут в плен, все свои действия они должны списывать на то, что их заставили «националисты».

По мнению Прокудина, военачальники ВСУ опасаются, что их солдаты окажутся под влиянием пропаганды со стороны России. Если это случится, то в рядах ВСУ неминуемо начнется расслоение. И скорее всего, эти опасения имеют реальную почву. Поэтому военный корреспондент говорит, что работу требуется вести именно в этом направлении.

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