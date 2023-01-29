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Командир подразделения «Русский легион» Сергей Фомченков заявил, что между военнослужащими вооруженных сил Украины и наемниками из разных стран постоянно возникают конфликтные ситуации, которые нередко заканчиваются перестрелками.

По словам российского командира, всех иностранных наемников, выступающих на стороне вооруженных сил Украины, можно разделить на две категории. К первой категории Фомченков относит кадровых военных вооруженных сил европейских стран. Такие иностранные бойцы свысока относятся к украинским военнослужащим. Особенно представители вооруженных сил Польши, которые считают часть территории Украины своей собственной. Поэтому между такими наемниками и бойцами ВСУ нередко возникают конфликты, которые могут заканчиваться даже стрельбой.

Ко второй категории наемников командир «Русского легиона» относит иностранцев, которые приехали на территорию Украины ради денег. Такие иностранные «солдаты удачи» в рядах ВСУ склонны к мародерству и совершению других военных преступлений в зоне боевых действий.

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