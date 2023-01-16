Весной 2022 года в российской армии была сформирована группа снайперов с тяжелым вооружением. Их задачей стала ликвидация наблюдателей и корректировщиков врага на сверхдальних расстояниях. Военнослужащие из этой группировки рассказали о личном счете за все время ведения спецоперации.

Командующий группой с позывным Ярый отметил, что за все время участия в боевых действиях на Украине ликвидировал более ста военных неприятеля.

Военнослужащий с позывным Старый из состава другой группы добавил, что уничтожил больше 45 целей.

Российские снайперы ведут свою работу на сверхдальних расстояниях – примерно от одного до полутора километров.

Корректировщиков-снайперов обучают около 3-8 лет, в то время как обычный стрелок обучается несколько недель.