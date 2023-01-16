Командир российского военного вертолета Ка-52 рассказал о маневре в 5 секунд, который делается перед тем, как атаковать позиции неприятеля. Об этом сообщает портал «Известия», ссылаясь на Минобороны РФ.

Со слов летчика, машина Ка-52 является очень маневренной, поэтому не страшно совершать некоторые ошибки. Наиболее важным во время полета является то, чтобы не задеть провода, которые повсюду.

Также военный рассказал, что враг не должен заметить вертолет. С этой целью Ка-52 перед атакой максимально низко приближается к поверхности земли. После этого на определенном расстоянии выпрыгивает наверх, стреляет под нужным углом, резко выворачивается и идет снова вниз. Командир вертолета уточнил, что на эти действия уходит всего лишь около пяти секунд.