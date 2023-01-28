Представители туристической отрасли России сообщили, что из-за значительного роста цен Египет перестал быть главным туристическим направлением для российских туристов.

Сообщается, что только за последний год стоимость отдыха в Египте возросла в среднем на 70%. По этой причине Египет опустился на пятое место в рейтинге самых популярных мест для отдыха россиян.

Теперь только 15% от всего количества бронирований туристических поездок приходится на Египет. При этом средний чек для российского туриста теперь составляет примерно 161 тысячу рублей за отдых на одном из египетских курортов. Представители туристической отрасли отмечают, что еще в прошлом году в этот же период доля Египта составляла целых 35%.

Теперь в пятерке лидеров среди направлений для российских туристов на февральские праздники находятся туристические поездки внутри России, путешествия в ОАЭ, Турцию и Таиланд. При этом общее число бронирований билетов сократилось.