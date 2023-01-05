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Военный эксперт Юрий Кнутов уверен, что возможное рождественское перемирие может привести к серьезным провокациям со стороны ВСУ. Это может быть переброска диверсионных групп на территорию РФ а также диверсии в российских православных храмах.

Эксперт отметил, что перемирие с украинской стороной всегда сопровождается провокационными действиями со стороны вооруженных сил Украины. Кнутов напомнил о недавней атаке на общежитие с российскими мобилизованными военнослужащими в Макеевке. Удар был нанесен шестью снарядами HIMARS по месту пребывания мобилизованных российских военнослужащих в новогоднюю ночь в 00:01 по мск.

В случае если стороны все же объявят перемирие, то, по словам Юрия Кнутова, противник будет пользоваться этим для того, чтобы осуществить переброску и перегруппировку своих войск. Будут подтянуты резервы и, возможно, будет проникновение диверсионных украинских групп. Таким образом, отметил эксперт, это приведет к эскалации и возможным жертвам со стороны вооруженных сил России.

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