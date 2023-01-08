Корреспонденты «Пятого Канала» пообщались с известным военным экспертом Юрием Кнутовым на тему участившихся сообщений с передовой о дружественном огне по собственной авиации со стороны вооруженных сил Украины.

Отмечается, что военнослужащие украинской армии все чаще сбивают свои же собственные вертолеты и военные самолеты на линии фронта. Российский военный эксперт уверен, что основной причиной данного факта являются серьезные проблемы в рядах ВСУ, связанные с алгоритмом опознавания целей. Конструкторы систем противовоздушной обороны оснащают свои изделия системой опознавания дружественных целей, однако это не касается переносных зенитно-ракетных комплексов.

Юрий Кнутов объясняет, что по причине использования огромного количества различных видов вооружений, которые были поставлены из разных стран, ВСУ часто сбивает свои же самолеты. Военный эксперт отмечает, что ПЗРК Stinger не может произвести выстрел по американскому самолету, а, например, польский ПЗРК «Игла» вообще не оснащается подобной системой защиты. Благодаря слабому взаимодействию между различными подразделениями и родами войск ВСУ и происходят такие инциденты на линии фронта.