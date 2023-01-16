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Военный эксперт Юрий Кнутов заявил о том, что в распоряжении ВС России имеется уникальный радиолокационный комплекс разведки. По его словам, российская радиолокационная станция «Дон-2Н» способна определять космические цели на расстоянии до 40 тысяч километров.

Кнутов подчеркнул, что данная РЛС выполняет задачи по противоракетной обороне столицы Российской Федерации. В эксплуатацию РЛС «Дон-2Н» была введена еще в 1996 году. Однако с тех порт она была неоднократно модернизирована.

Стоит отметить, что РЛС «Дон-2Н» представляет собой пирамидальное сооружение, высота которого достигает 35 метров. Данный многофункциональный комплекс входит в систему противоракетной обороны центрального промышленного района. Его задача заключается не только в обнаружении баллистических ракет и спутников противника на низких орбитах, но и наведения на них систем ПРО. Кнутов сообщил, что американские специалисты прозвали РЛС «Дон-2Н» «восьмым чудом света».

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