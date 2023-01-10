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Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что украинский президент попытался применить тактику Гитлера в ходе боев в Соледаре, но она изначально являлась провальной. Об этом рассказывает «5 Канал».

Со слов Кнутова, Зеленский приказал бойцам вооруженных сил Украины держать занятые позиции и не двигаться. Но военнослужащие российской армии пошли в наступление практически уже на всей территории города.

В результате, по мнению Кнутова, Зеленский только усугубил ситуацию. Залужный доложил о критической обстановке и заявил, что войска надо выводить. Президент же начал требовать, чтобы ВСУ продолжали держать оборону.

Напомним, что Россия продолжает специальную военную операцию на территории Украины с февраля прошлого года. А с 10 октября ВС России начали ракетные атаки.

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